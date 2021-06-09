، وثيقة تتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" اليوم 6 مليارات دولار من الصكوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت أن السعر الاسترشادي تقلص إلى 70 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية

أظهرت وثيقة أنه من المتوقع أن تجمع "أرامكو السعودية" 6 مليارات دولار من الصكوك اليوم، حيث ارتفعت طلبات الاكتتاب على الصكوك، من 33 إلى 55 مليار دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وتفصيلاً، كشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن السعر الاسترشادي للصكوك تقلص إلى حوالي 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل ثلاث سنوات، ونحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل خمس سنوات، وحوالي 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل عشر سنوات، وجميع الشرائح بزيادة أو نقصان 5 نقاط أساس.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

وحسب تقارير حديثة"، أعلنت "أرامكو السعودية" أول أمس، بدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار بموجب برنامجها لإصدار الصكوك، على أن ينتهي الطرح يوم 17 يونيو 2021.

وذكرت "رويترز"، الأربعاء، أن الصكوك الدولية المقومة بالدولار التي أصدرتها "أرامكو" ستكون على مدى 3 و5 و10 سنوات.