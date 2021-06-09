شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سحمي بن شويمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدى اليوم الأربعاء نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، صلاة الميت على المستشار الخاص والمشرف على مكتبه بالإمارة سحمي بن شويمي بن فويز.

وأقيمت صلاة الميت في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج، وقدّم الأمير العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت صحيفة "صدى" نشرت خبر أمس عن وفاة المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز المصارير.

ونعت صحيفة "صدى" أبنائه وذويه وقبيلة الدواسر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.