شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية بعد تنفيذ حد الحرابة في قاتل الشهيد القحطاني: الله يرحمك يا بطل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى):

علق وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على تنفيذ حُكم القتل حداً على قاتل الشهيد "هادي بن مسفر القحطاني".

ونشر الأمير عبدالعزيز بن سعود، على حسابه بموقع "تويتر"صورة للشهيد وعلق عليها :" تم القصاص .. الله يرحمك يا بطل ".

يذكر أن وزارة الداخلية نفذت اليوم حُكم القتل حداً في قاتل الشهيد "هادي القحطاني" الذي تم قتله وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بمحافظة جدة.

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