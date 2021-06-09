شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح كيفية الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم الكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الأحوال المدنية كيفية الاستفادة من خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم من خلال منصر "أبشر أفراد". أوضحت الأحوال المدنية كيفية الاستفادة من خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم من خلال منصر "أبشر أفراد". وتمكن هذه الخدمة الإلكترونية "المستفيد" من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد". ويتم الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية: - تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد" ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات. - متطلبات الخدمة: نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت". نسخة من سجل الأسرة. نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد". - المستفيدون من الخدمة: المواطنون والمواطنات