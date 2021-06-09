شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أسرة الشهيد "القحطاني": القبض على القاتل تم في 30 ساعة وسعدنا بتنفيذ الحكم به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عبرت أسرة الشهيد "هادي بن مسفر القحطاني"، عن سعادتها بتنفيذ حُكم القتل حداً بقاتل نجلها في محافظة جدة.

ووجه "مسفر" والد الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة والجهات الأمنية التي لم تستغرق في القبض على القاتل أكثر من 30 ساعة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه سبق وأن أصيب في الحد الجنوبي، لافتا إلى أن نجله شهيد بإذن الله، مؤكدًا أن الموت في سبيل الوطن "شرف".

وأكد أن زوجته انهارت عندما سمعت بنبأ مقتل نجلهما، مضيفا أن ابنه شهيد وفي مكان طيب يفتخر به، فيما أبدى علي القحطاني، جد الشهيد، أنهم سعيدون بتنفيذ حكم القتل حدًا بقاتل نجلهم.

ووجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود.

يذكر أن وزارة الداخلية نفذت اليوم حُكم القتل حداً في قاتل الشهيد "هادي القحطاني" الذي تم قتله وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بمحافظة جدة.

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