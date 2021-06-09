شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي للقصور في العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظرا للقصور في العمل.

وكلف "السديس" وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها، كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون.