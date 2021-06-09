شكرا لمتابعة خبر عن كلمة ولي العهد في حفل تخرجه الجامعي قبل 14 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعادت جامعة الملك سعود ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء إلقائه كلمة طلاب الجامعة؛ احتفالاً بتخرجه ضمن الدفعة الـ46 عام 1428هـ.

وقال ولى العهد آنذاك في كلمته: "عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل".

وتوجه ولي العهد باسم زملائه في الجامعة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان حينها أميرًا للرياض، على رعايته حفل تخرجهم ومشاركتهم الفرحة في هذه المناسبة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن رعاية "الملك سلمان" لهذا الحفل دليل على ما تنعم به المملكة من تلاحم القيادة والشعب، وتعبير عما تتمتع به من الأمن والأمان.

وأضاف: "هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه ونعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل مكان وزمان وتحت أي ظرف كان".

وجاء استذكار الجامعة لكلمة ولي العهد بالتزامن مع الاحتفال الذي ستقيمه مساء اليوم بمناسبة تخرج الدفعتين (59 و60)، تحت رعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.