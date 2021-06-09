«أرامكو» تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو بعد ساعات.. وسط ترقب المواطنين

الرياض - محمد عبدالله - يترقب المواطنون أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو، والتي ستعلنها شركة أرامكو، مساء غد الخميس، عن أسعار الوقود الجديدة؛ وسط تعلق الآمال على تخفيض الأسعار؛ في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء تداعيات جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعلن «أرامكو» مساء غد الخميس، أسعار الوقود الجديدة، التي سيتم تطبيقها بدايةً من الجمعة، 11 يونيو الجاري.

وقد انشغل الكثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما سوف تأتي به «أرامكو» من قرارات بشأن الأسعار المنتظرة، حيث تمنى البعض استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية على الأقل.

فيما آمل البعض الآخر أن تتراجع الأسعار في ضوء ما تشهده أسواق النفط العالمية من تراجع في الأسعار جراء تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة لأسعار الوقود المعمول بها حاليًا، فكانت على النحو التالي:

(بنزين 91) سعر اللتر 2.08 ريال

(بنزين 95) سعر اللتر 2.23 ريال

(الديزل) 0.52 ريال.

غاز البترول المسال (0.75 ريال).

الكيروسين (0.70 ريال).

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أرامكو السعودية"، قررت منذ فبراير قبل الماضي مراجعة أسعار الوقود شهريًا بدلًا من أن يكون ربع سنوي.

واستهدف القرار خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم، وتم تحديد اليوم العاشر من كل شهر للتعديل، والتطبيق يكون في اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة.

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