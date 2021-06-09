«مرور نجران» يطيح بقائد مركبة تحايل على الإشارة الضوئية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، الأربعاء، ضبط قائد مركبة تحايل على الإشارة الضوئية في نجران، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان عبر حسابه على "تويتر"، ذكر "المرور السعودي"، أن "مرور منطقة نجران ضبط قائد المركبة الذي قام بالتحايل على الإشارة الضوئية، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد "المرور السعودي"، أنه "سيتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

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