الوزير آل الشيخ: تطوير المناهج أولى مراحل تحديث المنظومة التعليمية

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن تطوير المناهج والخطط الدراسية يمثّل المرحلة الأولى من رحلة التطوير المستمرة لمنظومة التعليم.

جاء ذلك خلال لقائه، مع كتاب الرأي ووسائل الإعلام، للتعريف بمشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة.

وقال الوزير: التطوير في التعليم ليس شكلياً، ولكنه تطوير حقيقي وجوهري وعميق في ظل قيادة ممكّنة للتطوير، ورؤية طموحة تنظر إلى المستقبل، والجميع فيه شركاء.

وأكد الوزير، أن "المشروعات والخطط التطويرية في التعليم تعكس مدى كفاءة المنظومة، وقدرتها على العمل كفريق واحد لإنجاز تلك المستهدفات، وتجاوز التحديات، والاستمرار في تعزيز الشراكة مع المجتمع ومؤسساته".

وأضاف: إن تطوير المناهج والخطط الدراسية يمثّل المرحلة الأولى من رحلة التطوير المستمرة لمنظومة التعليم، وهدفنا بناء إنسان ينافس عالمياً، ويشارك في تنمية وطنه.

ووجّه الوزير الشكر للقيادة، على الدعم المستمر واللا محدود لقطاع التعليم، وتوفير كافة الإمكانات وعناصر التمكين لتطويره؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الوزير، أن "أبناء وبنات الوطن يستحقون نظاماً تعليمياً يستجيب لطموحاتهم، ويستثمر قدراتهم ومهاراتهم ويعزّز من مشاركتهم لخدمة وطنهم".

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