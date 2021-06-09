مركز التعليم الإلكتروني يدعو للالتزام بالمهلة المحددة لاستخراج التراخيص

الرياض - محمد عبدالله - دعا نائب المدير العام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني محمد الشويعر، المنشآت العاملة في ذلك القطاع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص الإلكترونية، قبل نهاية المدة المحددة لها، (والمتبقي عليها 90 يوما لانتهائها).

وتابع «الشويعر» لـ«الإخبارية»، إن أهداف التراخيص تتضمن حوكمة وضبط ممارسات التدريب والتعليم الإلكتروني وتعزيز الثقة فيه والرفع بكفاءة ذلك القطاع، ومخرجاته.

واستكمل: أن الترخيص للتعليم الإلكتروني مسؤولية جميع الجهات سواء كانت جهات حكومية عامة أو تدريب وتعليم أهلي، كما أنه مسؤولية التعليم العام والتعليم العالي.

وأشار إلى أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بهدف ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لذلك يباشر إصدار المعايير الضابطة لتقديم ذلك النوع من التدريب بحث تتقدم الجهات المختصة للترخيص.