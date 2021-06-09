«أبشر»: تعديل المؤهل مقصور على حساب المستفيد

الرياض - محمد عبدالله - قالت منصة أبشر، الأربعاء، إن طلب تعديل المؤهل يتم فقط من خلال حساب المستفيد لديها، ولا يمكن إتمامه عبر حساب الوالد.

جاء ذلك ردًا من المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: هل يستطيع الطالب تعديل المؤهل الدراسي من حساب الوالد في أبشر.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.