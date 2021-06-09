«وقاية» توضح عقوبات مخالفة «العزل المؤسسي» للسعوديين والمقيمين

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» عقوبات مخالفة برتوكولات الحجر والعزل المؤسسي، للسعوديين والمقيمين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني إن من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وإذا كان المخالف لتعليمات الحجر والعزل المؤسسي غير سعودي فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخولة نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعه في حقه، وفقا لهيئة الصحة العامة.

الفئات المستثناة

وكانت هيئة الطيران المدني كشفت عن 6 فئات مستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ويتم تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية، وهم كالتالي:

ـ المواطنون والمواطنات وزوجـة المواطن، وزوج المواطنـة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة، علـى أن يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهـم الحجـر الصحي المنزلـي لمـدة 7 أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص PCR لهـم فـي نهاية مدة الحجر ابتـداء مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددها وزارة الصحـة.

ـ العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن (علـى أن يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهـم الحجـر الصحـي المنزلـي لمـدة 7 أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص PCR لهـم فـي نهاية مدة الحجـر تحددهـا وزارة الصحـة). ابتـداء مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددها وزارة الصحة.

ـ الوفود الرسمية

ـ من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعوائلهم من المقيمين، على أن يتم تطبيق قواعد الحجر الصحي في منازلهم.

ـ من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

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