الحصيني: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات 3 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، الأربعاء، رصد سحب رعدية ممطرة عصرًا على مرتفعات 3 مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مرتفعات مكة المكرمة (بما فيها الطائف) وعسير وجازان وشرقها، شهدت ظهور سحب بعضها رعدي ممطر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، أن الرياح المثيرة للغبار تنشط الخميس، خلال النهار مع استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اعتبارًا من يوم غد الخميس تنشط الرياح المثيرة للغبار (رياح الشمال) بمشيئة الله خلال النهار على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض».

ونوه المركز إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على تلك المناطق، وتستمر منتصف الأسبوع المقبل.