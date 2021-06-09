«الأحوال المدنية» توضح آلية ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، مشيرة إلى متطلبات هذه الخدمة والمستفيدين منها.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة أبشر أفراد.

وأضافت الأحوال المدنية أن الاستفادة بخدمة ربط سجلات الأبناء بالأم تبدأ بتسجيل الدخول لحساب المستفيد في أبشر- أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وتابعت الأحوال المدنية أن متطلبات الخدمة تتمثل في نسخة من شهادة الميلاد إن وجدت، ونسخة من سجل الأسرة، ونسخة من صك حصر الورثة إن وجد، موضحة أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المواطنين والمواطنات.

سجل الأسرة للأمهات

وكانت أوضحت الأحوال المدنية إمكانية إصدار سجل الأسرة للأمهات بشرط أن تكون إمًّا متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويجب أن يكون لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني «واصل».

وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر فإنَّ طريقة الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال:

1-تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر

2- اختيار أيقونة «خدماتي».

3- النقر على اختيار «خدمات».

4-ثم اختيار «الأحوال المدنية».

5- اختيار «طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للأمهات».

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