السديس يعفي مدير شؤون أئمة المسجد النبوي ووكيله من منصبيهما

الرياض - محمد عبدالله - وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظرًا للقصور في العمل.

كما كلف رئيس شؤون الحرمين، وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

فيما أكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024.

وشدد على ضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون، مؤكدًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.