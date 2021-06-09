شكرا لقرائتكم خبر عن قادة «القوات الجوية» بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 25 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة بدول مــجلـــس التعاون اليوم، الاجتماع الخامس والعشرين، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تتعلق بمجالات العمل العسكري الخليجي المشترك فيما يختص بالقوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وبما يكفل تطوير ودفع العمل العسكري لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس، والارتقاء قدماً في مسيرة التعاون والتنسيق العسكري الخليجي المشترك.