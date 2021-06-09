الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.



وتضمنت الرسالة العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي