الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد أغلقت بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 123 يومًا 1525مسجد في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جهود الشؤون الإسلامية لمجابهة كورونا

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها ثلاثة مساجد بمنطقة القصيم ومسجد واحد في كل من منطقتي جازان والباحة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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