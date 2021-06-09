الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

ماذا قال والد الشهيد القحطاني بعد القصاص من الجاني؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

روي والد الشهيد الجندي هادي القحطاني تفاصيل استشهاد نجله، قائلًا: “ولدي الذي استشهد هو أكبر أبنائي وترك لي طفلًا عمره سنة، معقبًا: “ولدي استشهد في المسجد أثناء صلاة الفجر على يد هذا المجرم الله ينتقم منه”.

ظروف استشهاد هادي القحطاني:

وأضاف والد الشهيد خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “ولدي كان من الملتزمين والمنتظمين ذوي الجهود الملموسة والمحبوبين عند المسؤولين، لكن نحن فداء لهذا الوطن ونحمد الله في أي وقت فقد استشهد ولدي وأنا أصبت وهذا قدر الله والحمد لله”.

الحالة النفسية للوالدة:

وكشف عن الحالة النفسية التي تعيشها زوجته ووالدة الشهيد هادي القحطاني ، بالقول: “والدته الله يصبرها ويرحمها هي مصابة بانهيار عصبي وتعبت، ولكن هذا قدرها وكلنا للموت وولدي في مكان طيب يشرفني إلى يوم أن أبعث”.

وتابع: “أتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة، ونشكر حكومتنا الرشيدة التي بذلت كل الجهد في إلقاء القبض على هذا الجاني في فترة لم تتعدَّ الـ30 ساعة “.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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