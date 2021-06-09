مختص لـ”المواطن”: هذه أبرز النصائح للحصول على النوم الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد سعيد، إلى ضرورة الاهتمام بالنوم الصحي، إذ يحتاج الفرد إلى النوم للحصول على الراحة واستعادة الطاقة بشكل يومي، مبينًا أن جودة ونوعية النوم وعدد ساعاته تعتبر من أكثر الأمور المهمة، فالسهر يؤثر سلبًا على الجسم والعقل والنفس.

فوائد النوم الصحي:

وبين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، أن هناك أضرارًا عديدة تنتج عن السهر بشكل عام مثل الإصابة ببعض الاضطرابات، زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، زيادة خطر السكتات الدماغية، السمنة وزيادة الوزن، ضعف المناعة، تأثير سلبي على الصحة العقلية والقدرة على التركيز، ضعف الذاكرة، كما يؤثر سلبًا على الجلد ويسرع من ظهور التجاعيد، والحرمان من هرمون الميلاتونين.

القلق والتوتر العصبي:

ولفت إلى أن هناك أضرارًا أخرى مثل ضعف التركيز والانتباه ويزيد من حالات القلق والتوتر العصبي، ضعف الجهاز المناعي، حدوث ألم شديد في العظام نتيجة الجلوس المستمر أو السير أو انحناء العمود الفقري، حدوث الهالات السوداء وإجهاد تحت العين، الشعور الدائم بالإجهاد والتعب الشديد في الجسم، التعرض للصداع المستمر والمزمن.

نصائح للنوم الصحي:

وللحصول على النوم الصحي نصح الدكتور سعيد في ختام كلامه، بتجنب تناول مشروبات الكافيين خلال الليل لتجنب السهر، الابتعاد عن التدخين، تجنب استخدام الجوال والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بنصف ساعة، الاهتمام بممارسة الرياضة، حيث إنها تعمل على تنشيط الذاكرة والحفاظ على صحة الجسم من الأمراض، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الصبى والتخلص من الأرق والتوتر، مثل الخضراوات والفواكه، تجنب تناول الأطعمة الدهنية أو الوجبات السريعة قبل النوم مباشرة، الابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة التي تساعد على الاسترخاء والهدوء.

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