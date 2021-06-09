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العدل تعلن توثيق 107 آلاف عقد زواج إلكتروني
بعد التأكد من توفر أركان وشروط عقد الزواج
متابعات الخليج 365 - واس
كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد العقود الإلكترونية للزواج التي وثقتها، بلغت أكثر من 107 آلاف عقد زواج.
طرق حجز عقد الزواج الإلكتروني :
وأوضحت الوزارة ، أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة ، وإدخال بيانات الأطراف والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يُحدد موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.
توثيق البيانات إلكترونياً:
وأكدت، أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل وأتمته إجراءات عقد الزواج من المنزل وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة “ناجز” التابعة للوزارة.
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