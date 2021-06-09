وزير الخارجية العماني يصل الرياض وفيصل بن فرحان على رأس مستقبليه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ورحب سمو وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية سلطنة عُمان الذي يزور المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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