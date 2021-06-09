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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية العماني يصل الرياض وفيصل بن فرحان على رأس مستقبليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
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وزير الخارجية العماني يصل الرياض وفيصل بن فرحان على رأس مستقبليه
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ورحب سمو وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية سلطنة عُمان الذي يزور المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.
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