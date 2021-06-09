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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سحمي بن شويمي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سحمي بن شويمي

متابعات الخليج 365 - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض صلاة الميت اليوم على المستشار الخاص والمشرف على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز – رحمه الله – في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.
وقدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

نائب أمير الرياض


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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