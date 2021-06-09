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شكرا لقرائتكم مرور نجران يضبط المتحايل على الإشارة الضوئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09
مرور نجران يضبط المتحايل على الإشارة الضوئية
وثق مخالفته عبر مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكن مرور نجران من ضبط قائد مركبة قام بالتحايل على الإشارة الضوئية ووثق ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحايل على الإشارة الضوئية
ونشر المرور السعودي صور المركبة بعد ضبطها والقبض على قائدها وعلق عليها بالقول : مرور منطقة نجران يضبط قائد المركبة الذي قام بالتحايل على الإشارة الضوئية ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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