مرور نجران يضبط المتحايل على الإشارة الضوئية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن مرور نجران من ضبط قائد مركبة قام بالتحايل على الإشارة الضوئية ووثق ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحايل على الإشارة الضوئية

ونشر المرور السعودي صور المركبة بعد ضبطها والقبض على قائدها وعلق عليها بالقول : مرور منطقة نجران يضبط قائد المركبة الذي قام بالتحايل على الإشارة الضوئية ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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