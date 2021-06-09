، حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام السوري ترتفع إلى 11 ،

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ليلاً مواقع عدة في سوريا، إلى 11 قتيلاً على الأقل، بينهم سبعة عناصر من النظام السوري، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.
وبيّن مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من النظام، أحدهم برتبة "عقيد"، إضافة إلى أربعة مسلحين من مليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام.
وأضاف أن هناك عدداً من الجرحى في حالات خطرة.
وقُتِل العناصر، وجميعهم سوريون؛ جراء القصف الذي طال مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية خربة التينة في ريف حمص الغربي.
واستهدف القصف مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي في المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة لمليشيا "حزب الله" اللبناني جنوب مدينة حمص.
حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام السوري ترتفع إلى 11صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-09
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ليلاً مواقع عدة في سوريا، إلى 11 قتيلاً على الأقل، بينهم سبعة عناصر من النظام السوري، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.
وبيّن مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من النظام، أحدهم برتبة "عقيد"، إضافة إلى أربعة مسلحين من مليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام.
وأضاف أن هناك عدداً من الجرحى في حالات خطرة.
وقُتِل العناصر، وجميعهم سوريون؛ جراء القصف الذي طال مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية خربة التينة في ريف حمص الغربي.
واستهدف القصف مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي في المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة لمليشيا "حزب الله" اللبناني جنوب مدينة حمص.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
03:17 PM
"عبدالرحمن" أشار إلى وجود جرحى حالاتهم خطرة
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ليلاً مواقع عدة في سوريا، إلى 11 قتيلاً على الأقل، بينهم سبعة عناصر من النظام السوري، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.
وبيّن مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من النظام، أحدهم برتبة "عقيد"، إضافة إلى أربعة مسلحين من مليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام.
وأضاف أن هناك عدداً من الجرحى في حالات خطرة.
وقُتِل العناصر، وجميعهم سوريون؛ جراء القصف الذي طال مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية خربة التينة في ريف حمص الغربي.
واستهدف القصف مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي في المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة لمليشيا "حزب الله" اللبناني جنوب مدينة حمص.
، حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام السوري ترتفع إلى 11 ،
المصدر : الخليج 365
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