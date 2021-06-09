- 1/3
- 2/3
- 3/3
اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر اتحاد لجان العمل الصحي، ومطبعة تجارية في مدينة رام الله، وأتلف عدداً من محتوياتهما، قبل إغلاقهما بدعوى قربهما من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكر اتحاد لجان العمل الصحي، وهو مؤسسة طبية تقدم خدمات مجانية في مختلف أنحاء البلاد، في بيان نقلته "رويترز"، أن "الجنود فجّروا أبواب المقر، وعبثوا بمحتوياته، وصادروا أجهزة الحاسوب".
من جهتها، استنكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، اقتحام وإغلاق مقر الاتحاد.
وشددت على أن الاقتحام يمثل انتهاكاً لعمل مؤسسات الصحة، وإعاقة لخدماتها.الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال يغلق مؤسسة صحية في رام الله بعد اقتحامها وإتلاف محتوياتهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-09
اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر اتحاد لجان العمل الصحي، ومطبعة تجارية في مدينة رام الله، وأتلف عدداً من محتوياتهما، قبل إغلاقهما بدعوى قربهما من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكر اتحاد لجان العمل الصحي، وهو مؤسسة طبية تقدم خدمات مجانية في مختلف أنحاء البلاد، في بيان نقلته "رويترز"، أن "الجنود فجّروا أبواب المقر، وعبثوا بمحتوياته، وصادروا أجهزة الحاسوب".
من جهتها، استنكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، اقتحام وإغلاق مقر الاتحاد.
وشددت على أن الاقتحام يمثل انتهاكاً لعمل مؤسسات الصحة، وإعاقة لخدماتها.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
03:15 PM
"الكيلة" شددت على أن الاعتداء يمثل انتهاكاً لعمل المنشأة
اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر اتحاد لجان العمل الصحي، ومطبعة تجارية في مدينة رام الله، وأتلف عدداً من محتوياتهما، قبل إغلاقهما بدعوى قربهما من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكر اتحاد لجان العمل الصحي، وهو مؤسسة طبية تقدم خدمات مجانية في مختلف أنحاء البلاد، في بيان نقلته "رويترز"، أن "الجنود فجّروا أبواب المقر، وعبثوا بمحتوياته، وصادروا أجهزة الحاسوب".
من جهتها، استنكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، اقتحام وإغلاق مقر الاتحاد.
وشددت على أن الاقتحام يمثل انتهاكاً لعمل مؤسسات الصحة، وإعاقة لخدماتها.
، الاحتلال يغلق مؤسسة صحية في رام الله بعد اقتحامها وإتلاف محتوياتها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يغلق مؤسسة صحية في رام الله بعد اقتحامها وإتلاف محتوياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.