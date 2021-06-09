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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 78 مستوطناً و60 طالباً يهودياً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وقاموا بجولات استفزازية.
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-09
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 78 مستوطناً و60 طالباً يهودياً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وقاموا بجولات استفزازية.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
12:56 PM
تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 78 مستوطناً و60 طالباً يهودياً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وقاموا بجولات استفزازية.
، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى ،
المصدر : الخليج 365
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