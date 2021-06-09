، في أول رحلة خارجية له.. البيت الأبيض: بايدن كان يستعد منذ 50 عاماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر أسبوعاً يلتقي خلالها الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الروسي بوتين

قُبيل أول رحلة خارجية له ستستمر أسبوعاً كاملاً، يلتقى في ختامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ "كان يستعد منذ 50 عاماً!".

وفي معرض الحديث عن استعدادات الرئيس الأمريكي لجولته الخارجية، قالت جين ساكي؛ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، إنه "بعد عقود في مجلس الشيوخ وثماني سنوات كنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.. قام بايدن بواجبه"، مضيفة: "لقد كان يستعد منذ 50 عاماً".

بدوره، وبحسب "روسيا اليوم"، قال بايدن؛ في مقال رأي نشره عبر صحيفة "واشنطن بوست": إنه "يغادر اليوم الأربعاء إلى أوروبا في أول رحلة خارجية خلال رئاسته، حيث تدور الرحلة حول إدراك التزام أمريكا المتجدّد تجاه حلفائها، وإثبات أن الديمقراطيات يمكنها مواجهة التحديات، وردع تهديدات هذا العصر الجديد".

ويتوجّه بايدن (78 عاماً) من البيت الأبيض أولاً إلى بريطانيا؛ لحضور قمة مجموعة السبع التي تُعقد من الجمعة إلى الأحد، حيث يجري سلسلة مكثّفة من اللقاءات مع قادة الدول.

ثم من المقرر أن يتوجّه إلى قلعة وندسور للقاء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية؛ ويطير إلى بروكسل لحضور قمم مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ثم ينتهي في جنيف، حيث سيلتقي الرئيس الروسي الأربعاء المقبل.