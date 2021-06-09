فقدها قبل تجديدها.. «المرور» يوضح إجراءات استخراج «الرخصة المنتهية»

الرياض - محمد عبدالله - كشف المررو السعودي الإجراءات المطلوبة، حال ضياع الرخصة المنتهية، قبل التقدم بالطلب المتعلق بالتجديد.

وقال: إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه الإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان رخصة القيادة، وذلك بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك.

جاء ذلك ردا من على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: إن رخصة قيادتي المنتهية ضائعة، وأريد تجديدها.. فما في الإجراءات المطلوبة للتجديد؟

ووفق المادة الـ «48» من نظام المرور فإنه يجوز، للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادته.

وتتضمن شروط الحصول على رخصة قيادة، ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.