أخبار السعودية اليوم.. القصاص من قاتل «القحطاني».. وإشادة دولية باقتصاد المملكة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبارالسعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حُكم القتل حدًّا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما أكدت وزارة الصحة على توفر كميات كبيرة من الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس البرتغال باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

مجلس الشورى يطالب بدعم ميزانية «هيئة العقار»

طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها، واستكمال هياكلها ومشروعاتها، واستقطاب الكوادر البشرية، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة،كما طالب الشورى الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات.

القصاص من إرهابي قتل الجندي أول هادي القحطاني في صلاة الفجر

نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل حدًّا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاربعاء،جاء ذلك بعدما أقدم وليد سامي الزهيري (مصري الجنسية)، على عمل غادر وبدافع إرهابي ضالٍ وهو قتل الجندي أول في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني, وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه.

الأمن العام يضبط مواطنين بمكة بعد عرض حطب محلي للبيع

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة مكة المكرمة مواطنين مخالفَين لنظام البيئة، بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على مركبتين، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

وزير الصحة: نختار أفضل اللقاحات عالميا.. والجرعة الثانية «مشروطة»

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة وقيادتها حرصت على توفير أفضل اللقاحات المضادة لكورونا فعالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية أقل من 60 عاماً حال توفرها بكميات كبيرة.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.4% خلال 2021

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و3.3% في العام المقبل، وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

مركز «التعليم الإلكتروني»: 90 يومًا على انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع

جدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تذكير جميع جهات التعليم العام والعالي والمؤسسات التدريبية ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني، بمسارعة التقديم للحصول على التراخيص اللازمة لتمكينها من مزاولة وتقديم أنشطة التعليم الإلكتروني قبل نهاية المهلة المحددة بعد 90 يومًا، وأكد المركز أهمية استيفاء الجهات جميع متطلبات إصدار التراخيص اللازمة؛ قبل نهاية المهلة الممنوحة لها لتصحيح أوضاعها، والمنتهية بتاريخ 2 / 2 / 1443هـ، الموافق 9 / 9 / 2021م

سالم العماري يتغيب عن منزله منذ أسبوع.. وشقيقته تتحدث لـ«عاجل»

كشفت عائلة المواطن سالم العماري لـ«عاجل» عن ملابسات تغييبه عن المنزل منذ أسبوع تقريبًا، فيما تعيش أسرته حالة من الترقب والقلق خوفًا على مصير ابنها، واختفى المواطن سالم العماري (بحسب أسرته)، عن الأنظار منذ يوم الخميس الماضي في محافظة جدة، وسط تأكيدات بأنه لا يوجد أي أثر يساعد في العثور عليه.

عضو شورى لـ«الحج والعمرة»: دمج التطبيقات وإنشاء بوابة شاملة ضرورة

طالب عضو الشورى د.فايز الشهري وزارة الحج والعمرة بدمج تطبيقاتها وإنشاء بوابة شاملة، كما تساءل عن ما حصل في استكمال وتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د.مشعل السُّلمي.

4 مناطق تتأثر بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء بهطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة، كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الدائر- أحد المسارحة - الحرث - الدائر - الريث - الطوال - العارضة - العيدابي – جازان - صامطة - صبيا- ضمد - فيفا - هروب)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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