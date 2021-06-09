«هلال الباحة» ينفذ دورة برنامج الأمير نايف في الإسعافات الأولية

الرياض - محمد عبدالله - نفذ فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة؛ دورة لبرنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية لمنسوبي ومنسوبات فرع وزارة النقل بالمنطقة بموافقة مدير عام فرع الهلال الاحمر بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي.

تضمنت كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية و عمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات الطبيه الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزف والكسور.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني: تأتي هذه الدورات بناءً على توجيه رئيس الهيئة في نشر الثقافة الإسعافية للجهات الحكوميه والمجتمع؛ حيث تعقد هذه الدورات ضمن فعاليات الصيف في المنطقه لتوعية المجتمع للاسعافات الأولية.

ودعا الجميع للتسجيل بموقع نظام التدريب للهلال الأحمر والانضمام للدورات المتاحة بإدارة التدريب والمراكز التدريبية بمحافظات منطقة الباحة. فيما أعرب مستفيدو الدورة عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من اعمال إنسانيه بشتى المجالات.