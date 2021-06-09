«الأرصاد»: الأحساء تستمر في تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، أن الأحساء استمرت في تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المملكة سجلت 45 درجة مئوية في الظل، لتواصل استمرارها في تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة.

وأعلن الوطني للأرصاد، في وقت سابق اليوم، أنه اعتبارًا من غد الخميس تنشط الرياح المثيرة للغبار خلال النهار مع استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ونوه المركز إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على تلك المناطق، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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