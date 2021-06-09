وزيران يدشنان أول جهاز للتنفس الصناعي بأيد سعودية وبمواصفات عالمية

الرياض - محمد عبدالله - دشن وزير الصناعة بندر الخريف، ووزير الصحة توفيق الربيعة، الأربعاء، أول جهاز للتنفس الصناعي تمت صناعته في السعودية، بمواصفات عالمية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية: «نفتخر اليوم بتسجيل إنجاز نوعي، بتدشين أول جهاز للتنفس الصناعي بمواصفات عالمية صُنّع وبكل فخر في المملكة العربية السعودية».

وأكد أن هذا المنجز يأتي دليلاً على نهوض الصناعة الوطنية إلى مستويات جديدة، واستمرارًا لاستجابة القطاع الصناعي للطلب على هذه الأجهزة والحاجة إليها في الفترة الحالية التي لا زلنا نعيش فيها آثار هذه الجائحة".

وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، وما تسببه من تأثيرات على سلاسل الإمداد اليومية، والمستلزمات الأساسية وخاصة في مجال الرعاية الصحية.

وأكّد أن خلف هذا الإنجاز جهوداً تكاملية لجهات منظومة الصناعة، والقطاع الصحي ممثلاً في وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص الذي استشعر المسؤولية للقيام بدور فاعل في هذا الجانب، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي أصبح أكثر جاذبية للاستثمار، وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

صناعات معقدة

من جهته أعرب وزير الصحة عن فخره بهذا الإنجاز، مبينًا أن صناعة الأجهزة الطبية تعد من الصناعات المعقدة والمتقدمة، وخاصة أجهزة التنفس نظرًا لاتصالها المباشر بالمريض.

وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق رؤية المملكة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال دعم وتشجيع الشركات والمصانع الوطنية لتوطين صناعات الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن صناعة هذه الأجهزة سيُسهم بإذن الله في مواجهة جائحة كورونا نظرًا للحاجة المستمرة لهذه الأجهزة في المستشفيات.

بدوره، أوضح المركز الوطني للتنمية الصناعية أن شركة الرواد للأنظمة التقنية حصلت على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية لتتمكن من صناعة أول جهاز تنفس صناعي من طراز PB560 في المملكة.

نماذج أولية

وذكر أن هناك 9 جهات تقدمت بنماذج أولية للجنة نتج عنها حصول شركة الرواد على إذن التسويق، ويجري العمل بجدية عالية من قبل مصانع أخرى للحصول على التراخيص اللازمة لبدء عمليات الإنتاج.

وأضاف أن شركة الرواد المنتجة للجهاز ستعمل وفقًا لمسؤوليها على إنتاج ما يقارب من 6000 جهاز في السنة وبنسبة محتوى محلي تصل إلى 48%، كما يعمل في المشروع ما يقارب من 50 موظفاً.

وأكد أن هذه الاتفاقية تظهر مدى الثقة العالمية في السوق السعودي، وتعد مؤشرًا جيدًا على تأثير التحسينات التي أجريت على بيئة الاستثمار في إقبال الشركات العالمية بحجم شركة ميدترونيك كأكبر شركة تصنيع للأجهزة الطبية في العالم، وكذلك التقدم التي وصلت له الصناعات الوطنية والمتمثل في شركة الرواد للأنظمة التقنية التي تعد بدورها أحد أكبر مصانع الدوائر الإلكترونية على مستوى المنطقة.

يذكر أن جهاز التنفس الصناعي هو من طراز PB560، ويعد من الأجهزة المحمولة ويستخدم بكثرة في العناية المنزلية ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات للمرضى الذين لا يحتاجون التنبيب الرغامي، ويمكن استخدامه في المنازل، وصُنع وفقًا لأعلى معايير التصنيع العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأجهزة الطبية على مستوى العالم، فيما تعد أجهزة التنفس الصناعية من الأجهزة الحساسة والداعمة للحياة بإذن الله، وتهدف إلى مساعدة المريض عبر توفير تبادل آمن للغازات، ويتطلب تسويقها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، التي تتم عبر تقديم الكثير من المستندات الفنية المحتوية على الدراسات والاختبارات النوعية الداعمة لتأكيد سلامة الجهاز وكفاءته في تحقيق الغرض الذي صنع من أجله.