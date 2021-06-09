«مُلاك»: اعتماد أكثر من ألف جمعية خلال 5 أشهر من 2021

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد برنامج "مُلاّك" أكثر من ألف جمعية منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي بمتوسط 200 جمعية شهرياً، مسجلةً نمواً واضحاً يعكس ثقة أعضاء جمعيات الملاك في أهداف البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تساهم في حفظ الحقوق وتضمن حسن الانتفاع من العقار، وتعزز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح البرنامج أن خدمتي "رفع المحاضر الإلكترونية" و"إنشاء محضر اجتماع إلكتروني" والتي تم إطلاقهما مؤخراً تستهدف تسهيل الإجراءات وتيسير أعمال جمعيات الملاك بتمكين رئيس الجمعية ومدير العقار من رفع المحاضر التي تتم خارج المنصة لتسهيل شؤون إدارة أملاك العقارات ذات الملكية المشتركة من خلال رفع رئيس الجمعية المحاضر والتصويت على البنود التي تلزم ملاك العقار عند تصويت عليها بنسبة 75% من إجمالي مساحة الوحدات، وذلك لاعتماد الجمعية ثم رفع المحاضر عن طريق النظام، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته عبر الموقع الإلكتروني .

كما أطلق البرنامج خدمة الترشيح والتصويت لاختيار (مدير العقار) إلكترونيا، لتتيح لرئيس الجمعية فتح باب الترشيح والتصويت للملاك لاختيار مدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، بهدف تيسير إنشاء جمعيات الملاك وتسهيلا لتسجيل صكوك عقارات الجمعية وتنظيما للعلاقة بين المطور العقاري والملاك الجدد للوحدات العقارية بالاستفادة من الربط التقني بين منصتي (ملاك) و(فرز الوحدات العقارية).

الجدير بالذكر أن نظام "ملاك" الجديد دخل حيز التنفيذ في التاسع من سبتمبر 2020، إذ ساهم منذ إطلاقه في تحسين القطاع ورفع جودته وجعله فاعلًا في تنمية الناتج المحلي، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف.

ويهدف برنامج (ملاك) إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، لضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

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برنامج «ملّاك» يطلق خدمة إنشاء محضر اجتماع إلكتروني