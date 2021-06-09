3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مناطق بالمملكة، عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وبحسب التقرير الرسمي لوزارة الصحة، فإن منطقة مكة المكرمة سجلت 437 حالة، والرياض 277 حالة والمنطقة الشرقية 180 حالة.

وسجلت منطقة عسير 90 حالة والمدينة المنورة 78 حالة، وجازان 69 والقصيم 50 ونجران 25 وتبوك 23، وحائل 18، والباحة 17، والحدود الشمالية 8 والجوف حالتين.

وكشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالات وفاة جديدة، و1028 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461242، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 443810، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7503 حالة.