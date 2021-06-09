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السعودية تسجل 15 حالة وفاة و1274 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

سجلت السعودية اليوم، 15 حالة وفاة و1274 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بالإضافة إلى تعافي 1028 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 9929 حالة منها 1565 حالة حرجة.

 

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 461242 حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 443810 حالات، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7503 حالات، كما أجري 92124 فحصاً مخبرياً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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