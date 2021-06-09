السعودية | ” إثراء” يطلق المخيم الصيفي الرابع بعنوان ” الكون.. وأبعد من السماء”

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس الأول المخيم الصيفي الرابع بعنوان ” الكون .. وأبعد من السماء “، بمشاركة 496 مشاركاً ويستمر إلى 4 محرم 1443هـ .

ويتضمن المخيم الذي يستهدف الفئات العمرية 4-12 سنة من الجنسين البنين والبنات عدداً من الدورات والبرامج التدريبية، في مجالات الهندسة والتقنية والرياضيات ومجموعة من الأنشطة المتنوعة، التي تصب في مجالات المعرفة والإبداع والابتكار والتقنية .

ويضم المخيم عدداً من المسارات العلمية والفنية المتمثلة في مسار “مرشد الكواكب”، ومسار “كنز الفضاء”، ومسار “رحلة إلى المريخ”، ومسار “الموسيقى ما وراء السماء”، ومسار “ما بين النجوم”، ومسار “رائد فضائي” إضافة إلى مسار “كنز الفضاء” الذي يتم خلاله عرض تجربة دور رائد الفضاء .

وسيحظى المشاركون بزيارة المعرض التفاعلي “رواد الكوكب” الذي يقدم تجربة العيش على كوكب آخر، وكيفية المحافظة على الموارد الأساسية من المياه والطاقة والأوكسجين باستخدام العلم والتقنية الحديثة .