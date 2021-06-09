شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 2400 شجرة متنوعة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 2400 شجرة متنوعة بمحافظة رأس تنورة، شملت أشجار (أكاسيا، جهنمية، هيبسكس، بونسيانا، بتروفا، وبو نسيتم)، وذلك لزيادة المسطحات الخضراء في المداخل والحدائق وعلى امتداد شارع الملك سعود بن عبد العزيز بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الخدمية الأمانة في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ومكافحة مصادر التلوث، وتحسین جودة الحیاة والمظهر العام، وتحقيق مفهوم أنسنة المدن، وتفعيلاً لمبادرة الأمانة "شرقية خضراء".