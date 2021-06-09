المياه الوطنية: تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ لخدمة 20 ألف مستفيد جديد بالدوادمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الأوسط استكمال وتنفيذ مشاريعها المائية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية، بهدف رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمات استمرارية كفاءتها التشغيلية.

مشروعات المياه الوطنية في الدوادمي

وانتهت المياه الوطنية مؤخرًا من أعمال تشييد محطة ضخ، وعدد (5) خزانات مياه أرضية وعلوية بسعة تجاوزت (26) ألف م3، بالإضافة إلى تنفيذها خطوط وشبكات للمياه بأطوال تجاوزت (108) كيلو مترات طولية، وتنفيذها عدد (1595) توصيلة لخدمة ما يقارب (20) ألف مستفيد جديد في أجزاء متفرقة من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

تحسين الخدمات المقدمة للعملاء

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع تجاوزت تكلفته أكثر من (51) مليون ريال، ويهدف إلى زيادة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع نسب التغطية بما يحقق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، مشددةً في الوقت ذاته على مراعاتها والتزامها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات.

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