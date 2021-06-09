تحذير طبي : استنشاق بخار الأوراق العشبية لا يحمي من كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، من استنشاق بخار الماء بحجة أنه يحمي من فيروس كورونا، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365“، أن هناك رسائل منتشرة على الواتساب تدعو إلى الاستنشاق ثلاثة مرات ببخار الماء مع وضع بعض الأوراق العشبية، لتفادي التعرض للفيروس.

الاستنشاق يؤذي الرئتين:

وتابع قائلًا، الاستنشاق ببخار الماء والأوراق العشبية لا يقضي على أي فيروسات تنفسية سواء في الرئتين أو الحنجرة أو الأنف، والحقيقة هي أن بعض الأشخاص قد يجدون في استنشاق بخار الماء عند إصابتهم بأي نوع من الأمراض التنفسية وسيلة للمساعدة على تخفيف الأعراض كالسعال واحتقان الأنف والصدر، إلا أن ذلك قد يساهم في تخفيف الأعراض، ولا يشكل علاجًا لأي عدوى فيروسية، كما أن الرئتين حساستين جدًا وبالتالي فأن استنشاق بخار الماء ثلاثة مرات يوميًا قد يؤدي الرئتين.

تهيج الجهاز التنفسي:

وأضاف، أن استنشاق بخار الماء يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وصعوبة التنفس لاسيما عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية صدرية، بالإضافة إلى زيادة اللعاب واحمرار العينين وتهيج الجلد، وقد يصل الأمر إلى الاختناق لأن الرئة لن يكون لديها إمكانية لاستنشاق الأكسجين من الأساس لاسيما إذا كان البخار الذي تم التعرض له كثافته عالية.

تطبيق الاحترازات لتفادي كورونا:

وشدد الدكتور محمود، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى كورونا والتى تتمثل في ارتداء الكمامة، والحرص على التباعد، وغسل الأيدي، والابتعاد وتجنب الأماكن المغلقة قدر الإمكان، والحرص على أخذ التطعيمات الخاصة بكورونا لاكتساب المناعة ضد الفيروس الشرس، مع الحرص على تناول الأكل الصحي، وإعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم، ممارسة رياضة المشي.

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