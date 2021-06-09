الجدعان: استثناء الجهات الحكومية من نظام استئجار العقار يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

الجدعان يثني على إيجابيات القرار

وأشار إلى أن هذا القرار يشكّل دعمًا إضافيًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قُدمًا نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

توفير حزمة من الحلول العقارية

من جهته أوضح معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر يعد دعمًا محفزًا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.

وأضاف معاليه أن القرار الكريم سيسهم كذلك في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

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