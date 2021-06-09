مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك إضافية بالريال السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وبحسب موقع السوق المالية السعودية – تداول – فقد قام المصرف بتعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورجان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص المحتمل.

الغرض من صكوك مصرف الإنماء

وقالت تداول إن عدد الصكوك المصدرة وقيمتها سيحدد وفقًا لظروف السوق مشيرة إلى أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للمصرف وفقًا لإطار اتفاقية بازل 3.

وأضافت السوق المالية : لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم المصرف بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

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