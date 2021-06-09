الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات تجاوزت 16 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 54.85 نقطة، عند مستوى 10790.24 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضاً 581.50 نقطة، عند مستوى 23357.41 نقطة، بتداولات بلغت 68 مليون ريال.

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