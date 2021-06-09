- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات تجاوزت 16 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09
شارك الخبر
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات تجاوزت 16 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 54.85 نقطة، عند مستوى 10790.24 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضاً 581.50 نقطة، عند مستوى 23357.41 نقطة، بتداولات بلغت 68 مليون ريال.
شارك الخبر
شارك الخبر