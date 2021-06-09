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كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد العقود الإلكترونية للزواج التي وثقتها، بلغت أكثر من 107 آلاف عقد زواج.
وأوضحت وزارة العدل أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة ezawaj.sa، وإدخال بيانات الأطراف والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يُحدد موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة "ناجز" التابعة للوزارة.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 04:50 PM
عبر البوابة الإلكترونية للخدمة ezawaj.saوزارة العدل: توثيق 107 آلاف عقد إلكتروني للزواج
كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد العقود الإلكترونية للزواج التي وثقتها، بلغت أكثر من 107 آلاف عقد زواج.
وأوضحت وزارة العدل أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة ezawaj.sa، وإدخال بيانات الأطراف والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يُحدد موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة "ناجز" التابعة للوزارة.
، وزارة العدل: توثيق 107 آلاف عقد إلكتروني للزواج ،
المصدر : الخليج 365
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