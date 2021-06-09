، 2000 ريال إنفاق كل مواطن سعودي على السياحة الداخلية في عام الجائحة ،

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يقدر عدد سكان السعودية من المواطنين والمقيمين نحو 35 مليون نسمة في منتصف عام 2020، وذلك بناءً على الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، وفي عام 2019 بلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 21.1 مليون نسمة، وهو ما يعادل 61.7% من إجمالي عدد السكان، أما عدد السكان غير السعوديين فبلغ 13.1 مليون نسمة وهو ما يمثل نحو 38.3% من إجمالي عدد السكان.
وبالنسبة للسياحة الداخلية في عام الجائحة أنفق السعوديون 43.3 مليار ريال على السياحة داخل المملكة خلال عام 2020، مقارنةً مع حجم الإنفاق في العام السابق بواقع 61.2 مليار ريال ويتقلص إنفاق المواطن السعودي على السياحة الداخلية إلى 2000 ريال فقط.
وتراجع إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية خلال عام الجائحة لأقل مستوى في 6 سنوات منذ إنفاق 43 مليار ريال، في عام 2014، علماً بأن الإنفاق بلغ 48.4 مليار في 2015، و55.4 مليار ريال في 2016 و46.1 مليار ريال في 2017، و48.1 مليار ريال في 2018 وفقا لبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي 2020.
وتركز إنفاق السعوديين على السياحة بالدخل في قضاء العطلات والتسوق بقيمة 23.19 مليار ريال يليها زيارة الأقارب الأصدقاء بواقع 11.07 مليار ريال ثم الأغراض الدينية بـ 5.46 مليار ريال
وبلغ عدد الرحلات السياحية للمواطنين السعوديين بالداخل في عام 2020 نحو 42.1 مليون رحلة، مقابل 47.8 مليون رحلة في العام السابق، بانخفاض نسبته 11.9%، فيما تراجع عدد الليالي 15% إلى 228.5 مليون رحلة، مقارنة مع 268.8 مليون رحلة في العام 2019.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 04:42 PM
42 مليون رحلة جوية في الداخل2000 ريال إنفاق كل مواطن سعودي على السياحة الداخلية في عام الجائحة
يقدر عدد سكان السعودية من المواطنين والمقيمين نحو 35 مليون نسمة في منتصف عام 2020، وذلك بناءً على الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، وفي عام 2019 بلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 21.1 مليون نسمة، وهو ما يعادل 61.7% من إجمالي عدد السكان، أما عدد السكان غير السعوديين فبلغ 13.1 مليون نسمة وهو ما يمثل نحو 38.3% من إجمالي عدد السكان.
وبالنسبة للسياحة الداخلية في عام الجائحة أنفق السعوديون 43.3 مليار ريال على السياحة داخل المملكة خلال عام 2020، مقارنةً مع حجم الإنفاق في العام السابق بواقع 61.2 مليار ريال ويتقلص إنفاق المواطن السعودي على السياحة الداخلية إلى 2000 ريال فقط.
وتراجع إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية خلال عام الجائحة لأقل مستوى في 6 سنوات منذ إنفاق 43 مليار ريال، في عام 2014، علماً بأن الإنفاق بلغ 48.4 مليار في 2015، و55.4 مليار ريال في 2016 و46.1 مليار ريال في 2017، و48.1 مليار ريال في 2018 وفقا لبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي 2020.
وتركز إنفاق السعوديين على السياحة بالدخل في قضاء العطلات والتسوق بقيمة 23.19 مليار ريال يليها زيارة الأقارب الأصدقاء بواقع 11.07 مليار ريال ثم الأغراض الدينية بـ 5.46 مليار ريال
وبلغ عدد الرحلات السياحية للمواطنين السعوديين بالداخل في عام 2020 نحو 42.1 مليون رحلة، مقابل 47.8 مليون رحلة في العام السابق، بانخفاض نسبته 11.9%، فيما تراجع عدد الليالي 15% إلى 228.5 مليون رحلة، مقارنة مع 268.8 مليون رحلة في العام 2019.
، 2000 ريال إنفاق كل مواطن سعودي على السياحة الداخلية في عام الجائحة ،
المصدر : الخليج 365
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