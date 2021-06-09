- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شبّ حريقان في منطقة جبال القدس، اليوم الأربعاء، فيما تحاول أطقم إطفاء إسرائيلية إخماد النيران مستخدمة أربع طائرات.
وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، أن الحرائق تثير قلقاً كبيراً في "إسرائيل"؛ بسبب قربها من المستوطنات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن خطورة انتشار النيران أجبرت السلطات على إخلاء سكان مستوطنة معاليه هحميشة.
وبيّن "والاه" أن الحرائق أوقفت حركة القطارات إلى القدس حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع القطارات القادمة إلى المنطقة من مطار بن جوريون.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 04:15 PM
إيقاف حركة القطارات إلى المدينة حتى إشعار آخراندلاع النيران في جبال القدس.. و"إسرائيل" تخلي مستوطنة قريبة
شبّ حريقان في منطقة جبال القدس، اليوم الأربعاء، فيما تحاول أطقم إطفاء إسرائيلية إخماد النيران مستخدمة أربع طائرات.
وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، أن الحرائق تثير قلقاً كبيراً في "إسرائيل"؛ بسبب قربها من المستوطنات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن خطورة انتشار النيران أجبرت السلطات على إخلاء سكان مستوطنة معاليه هحميشة.
وبيّن "والاه" أن الحرائق أوقفت حركة القطارات إلى القدس حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع القطارات القادمة إلى المنطقة من مطار بن جوريون.
، اندلاع النيران في جبال القدس.. و"إسرائيل" تخلي مستوطنة قريبة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع النيران في جبال القدس.. و"إسرائيل" تخلي مستوطنة قريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.