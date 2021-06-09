شكرا لمتابعة خبر عن الإنتهاء من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وشبكات للمياه في الدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتهت شركة المياه الوطنية، مؤخرًا، من أعمال تشييد محطة ضخ، وعدد (5) خزانات مياه أرضية وعلوية بسعة تجاوزت (26) ألف م3، بالإضافة إلى تنفيذها خطوط وشبكات للمياه بأطوال تجاوزت (108) كيلو متر طولي.

كما انتهت الشركة، ممثلة بالقطاع الأوسط، من تنفيذ عدد (1595) توصيلة لخدمة ما يقارب 20 ألف مستفيد جديد في أجزاء متفرقة من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وذكرت الشركة أن تكلفة هذا المشروع تجاوزت أكثر من (51) مليون ريال، ويهدف إلى زيادة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع نسب التغطية بما يحقق استدامة الأمن المائي.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات بأعلى معايير الجودة وفق الجداول الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة.

يذكر أن ذلك يأتي استكمالاً للمشاريع المائية التي وضعتها الشركة سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية، بهدف رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمات استمرارية كفاءتها التشغيلية.