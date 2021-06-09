شكرا لمتابعة خبر عن أدبي الباحة والرؤية المتقدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

بحضور محافظ القرى الاستاذ هزاع بن قرمله وقع نادي الباحة الأدبي شراكة مجتمعيه مع مجموعة الرؤية المتقدمة يتم بموجب هذه الشراكة تنظيم الأنشطة الثقافية وتقديم عدد من الفعاليات المشتركة.

وقد وقع عقد الشراكة من جانب النادي الأدبي رئيس النادي الشاعر الاستاذ حسن محمد الزهراني ومن جانب مجموعة الرؤية المتقدمة رئيسها التنفيذي الاستاذ عطية السلامي.

وأكد رئيس النادي الأدبي بالباحة أن توقيع هذه الاتفاقية ستسهم في نشر وتطوير العمل الثقافي بالمحافظة وتنظيمه في المنتزهات وفي بقية انحاء المحافظة وتقديم الأمسيات والندوات والمسابقات ومعارض الكتب.

وأن الهدف من توقيع هذه الشراكة هو الارتقاء بالعمل الثقافي والأدبي كما ستضفي الكثير من الدعم للحراك الثقافي للمنطقة ولمحافظة القرى بوجه الخصوص .