«العجلان» يعدّد مزايا استحداث وكالة الخدمات اللوجستية بوزارة النقل

الرياض - محمد عبدالله - أكّد رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن موافقة مجلس الوزراء على استحداث وكالة الخدمات اللوجستية بوزارة النقل يشكل دعمًا مهمًا للقطاع اللوجستي الذي يتعاظم دوره مع توجهات النمو الاقتصادي للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "صدور موافقة مجلس الوزراء باستحداث وكالة الخدمات اللوجستية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل يشكل دعماً مهماً للقطاع اللوجستي الذي يتعاظم دوره مع توجهات النمو الاقتصادي للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى محور لوجستي يربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا".

وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي ووافق على عدة قرارات من بينها الموافقة على استحداث وكالة الخدمات اللوجستية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

اقرأ أيضًا:

9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. ترقيات واستثناء حكومي ووكالة لوجيستية

العجلان يعلق على تصدُّر السعودية عالميًّا في استجابة الحكومة لكورونا

مجلس الوزراء يعتمد 7 قرارات جديدة.. حسم التخصيص وتعديل نظام الزراعة